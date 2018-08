Overwatch League: è quasi fatta per Toronto, sarà la nuova franchigia

Emergono nuovi aggiornamenti in merito alla possibile nuova franchigia della Overwatch League. Secondo quanto riferito da SportsBusiness Daily, un possibile accordo per Toronto è in procinto di esser concluso "in pochi giorni".

L'accordo è stato stipulato tra l'organizzazione esport del North Delaware, Splyce, e i Pittsburgh Penguins di Michael Kimel. Secondo l'accordo, Splyce avrebbe una partecipazione del 10% nel franchise di Toronto e l'accordo sarebbe stato firmato per circa $ 35 milioni per l'aggiunta della squadra al campionato. Un nome per la squadra, al momento, non è stato ancora rivelato.

La oramai prossima aggiunta di Toronto alla Overwatch League farebbe sì che la seconda e ultima squadra nordamericana si unisca ufficialmente alla lega esport targata Blizzard per la prossima stagione, e sarebbe anche la prima squadra degli Splyce di Overwatch.

L'altra franchigia, Atlanta, è stata confermata per la seconda stagione del campionato direttamente dal front office della Overwatch League all'inizio di questo mese, a fianco della metropoli cinese Guangzhou.

Secondo ESPN, inoltre, pare che anche Parigi avrà la propria squadra, anche se non è stata ancora confermata da Blizzard.

Con i sei nuovi team che dovrebbero essere introdotti per la seconda stagione della Overwatch League, rimangono ancora due slot aperti alle speculazioni di fan e analisti.

A partire dal 9 settembre, le nuove formazioni saranno autorizzate a reclutare free agent, fino al 7 ottobre. Dopo di che le squadre della stagione inaugurale potranno concludere accordi con i free agent a partire dall'8 ottobre.

In ogni caso, i fan sapranno per certo nomi, giocatori e formazioni entro la fine dell'anno, mentre il 2019 vedrà l'inizio della seconda stagione della Overwatch League.