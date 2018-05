Overwatch League: Razer sarà il nuovo sponsor dei Los Angeles Valiant

I Los Angeles Valiant, dopo l’inclusione dello inclusione dello sponsor televisivo (la serie era Ash vs. Evil Dead) ha aggiunto al proprio portfolio un nuovo partner, il produttore di periferiche di gioco Razer.

L'accordo di sponsorizzazione fa parte di una partnership più ampia, che va a inglobare anche l'organizzazione Immortals, secondo quanto emerso dal comunicato stampa della compagnia.

Razer fungerà da "partner esclusivo delle periferiche" sia per l'organizzazione Immortals che per i Los Angeles Valiant. Tutti i team useranno il nuovo equipaggiamento fornito da Razer e, inoltre, la nuova divisione mobile di Immortals utilizzerà il Razer Phone.

"Il Team Razer è impegnato a promuovere giocatori esport con esperienza, appassionati e veramente ambiziosi", ha affermato il co-fondatore e CEO di Razer, Min-Liang Tan. "Immortals e Los Angeles Valiant rappresentano un alto livello di eccellenza che rende la partnership con loro una scelta naturale che siamo entusiasti di sostenere".

Immortals, dal canto suo, ha già accumulato una serie impressionante di partnership aziendali. Tra questi c'è Lionsgate: il gigante dell'intrattenimento è uno dei principali azionisti del marchio esport. La partnership, siglata a gennaio 2017, finanzia il contenuto di tutti i team Immortals, inclusi quelli di League of Legends, Overwatch, Super Smash Bros. e Counter-Strike: Global Offensive.

A febbraio, Razer ha invece firmato un accordo di sponsorizzazione della durata di due anni con un'altra organizzazione della Overwatch League, la Gen. G., precedente conosciuta come KSV Esports, organizzazione peraltro proprietaria dei Seoul Dinasty. Anche giocatore dei Dallas Fuel Brandon "Seagull" Larned è già sponsorizzato da Razer, così come il team League of Legends SK Telecom T1.