Nella Overwatch League regna l'incertezza: Titans e Spitfire rientrano in Corea?

I Vancouver Titans e i London Spitfire, secondo un report del giornalista Sascha Heinisch, sarebbero in procinto di organizzare il trasferimento dei propri giocatori in Corea del Sud a causa della pandemia globale di COVID-19.

Molti paesi hanno chiesto ai loro cittadini di tornare a casa e limitare i loro viaggi all'estero per il prossimo futuro e questo ovviamente rappresenta un grosso problema per il corretto prosieguo di molti campionati.

Secondo le informazioni raccolte da Heinisch, un portavoce avrebbe affermato che "i Titans sono attualmente a Vancouver, ma posso confermare che stiamo lavorando per trasferirli molto presto di nuovo in Corea del Sud". Anche gli Spitfire avrebbero annullato le scrim per i prossimi due mesi, indicando che anche i loro giocatori sarebbero pronti a tornare a casa.

Come sappiano, entrambe le squadre sono di proprietà di società statunitensi, ma i roster degli Spitfire e dei Titans sono interamente coreani. Félix “Féfé” Münch, allenatore del Toronto Defiant, ha dichiarato durante un suo streaming che alcune partite potranno essere annullate o modificate se Titans e Spitfire si trasferiranno realmente.

Questo, però, pone un grosso problema nella schedule, già stravolta dall'emergenza sanitaria che ha portato il comitato organizzatore della Overwatch League non solo a congelare il formato “home & away” ma anche a stravolgere il calendario dell'intera stagione, ora trasposta online.