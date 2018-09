Overwatch League: un report svela altre due probabili franchigie per la seconda stagione

Altri due slot per la prossima stagione di Overwatch League sembrano esser stati occupati da nuove franchigie, stando a un report pubblicato dal sito sportivo statunitense ESPN.

Washington D.C. e Hangzhou si uniranno al campionato targato Blizzard, secondo quanto riportato. La franchigia statunitense sarà di proprietà di un gruppo di investimento guidato dal proprietario dei Washington Kastles e da un socio di minoranza di Ximomatic (società che possiede anche il Team Liquid) Mark Ein.

La formazione di Hangzhou, invece, sembra essere di proprietà del sito cinese Bilibili. I due nuovi team portano il totale di nuove franchigie a sei, anche se solo due - Atlanta e Guangzhou - sono state confermati da Blizzard. Le altre città segnalate, in questo momento, includono Toronto e Parigi.

Pare, però, che i dirigenti della Overwatch League abbiano un altro obbiettivo: estendere il campionato ad altre otto squadre. Questo porterà il totale delle franchigie a 20. ESPN ha riferito che i dirigenti della lega si aspettano di acquisire altri due team prima dell'inizio della seconda stagione.

I prezzi di buy in variano, sempre secondo quanto riferito da ESPN. Nessun prezzo per le nuove squadre è stato segnalato sino a questo momento anche se le stime del range da $ 35 milioni a $ 60 milioni sembra essere quello più plausibile per le nuove franchigie.

In tutto questo c'è anche da pensare al mercato trasferimenti per i giocatori della Overwatch League. Le trattative continuano senza sosta e abbiamo già visto i primi movimenti in queste ultime settimane. I nuovi team potranno reclutare qualsiasi free agent rimasto senza contratto a partire dal 9 settembre e continuare fino al 7 ottobre. Subito dopo, la finestra di mercato si aprirà anche ai free agent che non sono parte della Overwatch League.