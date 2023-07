Overwatch League a rischio? Activision licenzia 50 dipendenti della divisione eSport

Sulla scorta delle indiscrezioni raccolte da The Verge apprendiamo che i vertici di Activision Blizzard avrebbero deciso di licenziare cinquanta dipendenti della divisione eSport: a quanto sembra, il taglio del personale sarebbe dovuto all'incertezza del publisher americano sul futuro della Overwatch League.

"Non c'è stato alcun avvertimento", riferiscono ai microfoni di The Verge i dipendenti di Activision Blizzard coinvolti da questa 'ristrutturazione', prima di aggiungere che "è stato uno shock completo, a nessuna delle persone licenziate è stata offerta un'opportunità per rimanere all'interno dell'azienda, magari cambiando ruolo o squadra".

Alle dichiarazioni rese in maniera anonima dagli ormai ex dipendenti di Activision ha risposto indirettamente Brad Crawford: il direttore senior delle comunicazioni globali della divisione eSport di Activision Blizzard ha precisato che "continuiamo ad essere impegnati per il futuro degli eSport e valutiamo regolarmente come il nostro personale si allinei con i nostri obiettivi aziendali, il tutto per assicurarci di poterci evolvere con la celerità richiesta dalle mutevoli tendenze di questo settore e offrire i migliori risultati per i nostri team, per i pro player e per i fan. Come sempre, supportare i nostri dipendenti è la nostra massima priorità".

Per quanto concerne l'Overwatch League, l'esponente di Activision Blizzard sottolinea come "durante il secondo trimestre abbiamo modificato alcuni termini dei nostri accordi di collaborazione con i team che partecipano all'Overwatch League". Sempre dalle pagine di The Verge, il commissario dell'Overwatch League Sean Miller aggiunge che "Overwatch continuerà ad essere al centro dell'ecosistema competitivo nel 2024 e oltre, su questo voglio essere chiaro. Stiamo costruendo un ecosistema che rivitalizzi la scena eSport globale di Overwatch e dia priorità ai pro player e ai fan".

