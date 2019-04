Overwatch League: salute mentale a forte rischio, EFFECT abbandona

Hyeon "EFFECT" Hwang, DPS dei Dallas Fuel, si ritira definitivamente dalla scena competitiva. Nulla di strano, detta così. Molti, prima di lui, hanno infatti deciso di appendere il mouse al chiodo.

Il coreano ha annunciato il ritiro sulla sua pagina Facebook, adducendo una forte preoccupazione per la sua salute mentale e la totale assenza di divertimento nella competizione della Overwatch League.

EFFECT, nel suo messaggio, è andato oltre, svelando una situazione emotiva e caratteriale molto difficile, tanto da averlo condotto a pensieri autolesionisti e suicidi. EFFECT ha spiegato che si è gettato nei videogiochi per sfuggire a una vita triste e insoddisfacente.

"La miglior fuga sono stati i videogiochi, ovviamente: quando giocavo non riuscivo a pensare a nient'altro perché dovevo concentrarmi su quello che avevo a portata di mano, e ogni volta che vincevo una partita, o avanzavo nelle classifiche, mi sentivo...bene", ha detto.

"...ho giocato a Overwatch, perché volevo diventare una star, ho creato un canale YouTube, ho iniziato lo streaming e ho fatto del mio meglio. Non c'era spazio per avere pensieri negativi perché avevo molti impegni, ho continuato a lavorare duro e ho continuato ad andare avanti”. "...alla fine sono arrivato qui, ma è passato troppo tempo. Overwatch non è cambiato affatto, il gioco in sé non può più interessarmi e non potrei diventare la star. Le stesse mappe, le stesse strategie e quando ho preso una pausa dal campionato, la mia forma fisica ha raggiunto il peggior stato possibile, quindi avrei dovuto esercitarmi come mai prima di allora, ma non era divertente".

EFFECT, in precedenza, aveva già parlato delle pressioni insite nella lega. Nella prima stagione della Overwatch League, se ne andò durante la terza fase per motivi di salute mentale scappando a casa, in Corea del Sud.

"Sono tornato in campionato con tanta energia...", ha detto EFFECT. "Overwatch non è più divertente, e non voglio continuare ad allenarmi è molto stressante, Mi sono anche sentito in colpa e mi sono vergognato per aver ricevuto uno stipendio molto più di quello che effettivamente valevo. Voglio ritirarmi come giocatore professionista".

Il rischio di burnout nei pro player è una problematica da prendere molto seriamente. Al pari, o forse più, degli infortuni fisici, le problematiche psicologiche possono condurre a ricadute molto gravi.