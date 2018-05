Overwatch League: scaduto il ban per account boosting, "Sado" potrà tornare a giocare

Il giocatore Kim "Sado" Su-Min, in forza come main tank dei Philadelphia Fusion, forse lo ricorderete, è stato sospeso dalla Overwatch League prima ancora dell'inizio della stagione.

Il giocatore sudcoreano era stato accusato di boosting, attività che avrebbe portato avanti per soldi: un grave reato per Blizzard e la comunità tutta di Overwatch (soprattutto quella coreana, da sempre poco morbida riguardo a questo tipo di imbroglio).

"Il boost è una di quelle cose con cui influenzi in modo negativo l'esperienza di migliaia di altri giocatori di Overwatch", ha dichiarato tempo fa il commissario della Overwatch League Nate Nanzer. Blizzard, prima di emettere il verdetto sospensivo, ha valutato attentamente la gravità del reato commesso dal ragazzo.

Il giocatore, in una lettera di scuse rivolta ai fan ha parlato pubblicamente dell'instabilità finanziaria ed emotiva che lo ha portato ad aumentare il livello d'account di molti giocatori di Overwatch per soldi: aveva appena abbandonato la scuola superiore e aveva bisogno di soldi per sostenere la sua famiglia.

"So che tutte queste ragioni non possono giustificare il mio errore", ha detto Sado "Ho fatto del male e deluso altre persone solo per guadagnare soldi. Avrei dovuto pensare al modo giusto per fare soldi, ma non l'ho fatto e me ne pento."

Sado ha inoltre menzionato nella sua lettera che, dopo aver abbandonato la scuola ha avuto alcune opportunità nella scena inferiore coreana di Overwatch, nessuna delle quali però era "promettente" o poteva garantirgli un futuro certo. Poi è arrivata la franchigia di Philadelphia.

Ora che il ban è ufficialmente scaduto, Sado può tornare a giocare attivamente dalla Fase 4 e sarà in campo questa sera per la sua prima partita in cui incontrerà i Boston Uprising, squadra dei miracoli che punta a ripetere i risultati ottenuti nella terza Fase.