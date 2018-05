Overwatch League: secondo un analista i salari dei giocatori saliranno nei prossimi anni

L'analista della Overwatch League, Christopher "MonteCristo" Mykles, ha fatto una previsione sull'aumento degli stipendi dei giocatori nei prossimi anni.

Durante un episodio del suo talk-show Oversight, MonteCristo ha dichiarato che entro la terza stagione del campionato (si parla della prima metà del 2020), almeno un giocatore (presumibilmente quello più in vista) firmerà un contratto da un milione di dollari. Tale richiesta implicherà una massiccia inflazione dei salari dei giocatori nei prossimi due anni.

Sebbene i salari dei giocatori non siano noti al pubblico, il salario minimo della Overwatch League è di almeno 50.000 dollari. Jay "Sinatraa" dei San Francisco Shock ha fatto scalpore con un contratto da 150.000 dollari e, anche se è improbabile che sia il player più pagato in campionato, le cifre riportate danno un contesto ragionevole di quanto guadagnano i giocatori.

La Overwatch League ha affrontato alcune critiche per aver stipendi medi inferiori per i giocatori rispetto a molti degli esport di alto livello. I giocatori di League of Legends e CS: GO, ad esempio, guadagnano molto di più.

La disparità di trattamento economico non deve sorprendere se si considera che i contratti della Overwatch League sono stati firmati ben prima che il campionato fosse baciato dal successo e, dato l'elevato valore del buy-in richiesto per avere un posto nella lega, quello dei salari costituiva un grosso fattore di rischio per le società coinvolte.

Per la seconda stagione, comunque, lo stipendio dei giocatori aumenteranno secondo le previsioni, specialmente quelli dei più in vista del campionato, e chiaramente MonteCristo si aspetta che l'aumento non si arresti.

Sebbene i salari dei giocatori di esport non siano in genere di dominio pubblico (un male, per la trasparenza), i contratti a sette cifre non sono così rari. Lee "Faker" Sang-hyeok è l'esempio perfetto: il giocatore più popolare di League of Legends guadagna milioni di dollari all'anno, anche se non tutti riconducibili al “semplice” salario percepito dall'organizzazione.

