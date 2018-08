Overwatch League: i Seoul Dynasty reclutano due nuovi allenatori

Gen. G, l'organizzazione proprietaria dei Seoul Dynasty, franchigia della Overwatch League, ha reclutato due nuovi allenatori per cercare di aiutare il roster a migliorare per la seconda stagione.

Kim "KDG" Dong-gun e Park "Changgoon" Chang-guen, rispettivamente, sono stati reclutati come head coach e assistant coach. Kim arriva ai Seoul Dinasty avendo maturato una grande esperienza come head coach per il team europeo Contenders Mosaic Esports, ed è anche conosciuto come ex professionista di StarCraft con il soprannome di "FrOzen".

Park, in precedenza, ha allenato i campioni della stagione uno della Overwatch League, i London Spitfire. Come annunciato il mese scorso, Lee "Hocury" Ho-chul guiderà la squadra come direttore generale. "Con KDG, Changgoon e Hocury, la nostra organizzazione è entusiasta di aver trovato due coach con la stessa visione su come costruire una squadra", ha detto in una dichiarazione il capo dello sviluppo Gen. G esports Arnold Hur. "Siamo fiduciosi che, sotto la loro guida, tutti i nostri giocatori svilupperanno una mentalità vincente e ci prepareranno per il successo nella Overwatch League in questa stagione."

I Dynasty hanno lottato per tentare di mantenere il treno delle migliori, fallendo miseramente. Hanno concluso la prima stagione all'ottavo posto, un risultato a dir poco fallimentare per i favoriti pre-campionato. Il mese scorso l'organizzazione si è separata da gran parte dello staff tecnico che da anni li allenava. All'inizio di agosto, Seoul Dynasty ha annunciato l'aggiunta di Baek "Fissure" Chan-hyung, ex tank di Los Angeles Gladiators e London Spitfire.

Ora la finestra di trading della lega Overwatch per gli attuali giocatori della lega e le competizioni è stata aperta il primo agosto. Dal 9 settembre al 7 ottobre, invece, le squadre possono reclutare free agent.