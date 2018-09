Overwatch League: si apre una finestra di mercato per le nuove franchigie

Come sappiamo, i team della Overwatch League hanno avuto tempo fino al 9 settembre per negoziare con i giocatori relativamente ai contratti della seconda stagione. Ora, è stato aperto un periodo di contrattazione esclusivo per gli otto nuovi team della lega.

Questi hanno l'esclusiva sui free agent della Overwatch League rimasti senza contratto a partire da oggi e potranno reclutarli sino al 7 ottobre. Qualsiasi giocatore della prima stagione senza un nuovo contratto, dunque, potrà essere reclutato.

Le squadre possono anche assumere giocatori che non hanno partecipato alla prima stagione, il che significa che i giocatori scoperti dagli Overwatch Contenders e dalla Overwatch World Cup potrebbero interessare alle nuove franchigie.

A partire dall'8 ottobre il mercato giocatori si aprirà per tutte le squadre di Overwatch League. I team fondatori, tuttavia, sono privilegiati: hanno infatti sempre la possibilità di scambiare giocatori direttamente con altri team della lega per l'intera finestra di mercato.

Ogni squadra della Overwatch League deve avere almeno otto giocatori attivi entro il 1 dicembre. Le squadre, comunque, saranno in grado di reclutare anche più giocatori, fino a 12, fino a "una scadenza finale durante la stagione 2019" che deve ancora essere annunciata.

La Overwatch league, lo ricordiamo, ha dato il benvenuto a otto nuove squadre per la seconda stagione. Le città del "mondo" che ora sono rappresentate includono le città cinesi di Hangzhou, Chengdu e Guangzhou, le metropoli canadesi di Toronto e Vancouver e due degli Stati Uniti: Atlanta e Washington D.C., e l'europea Parigi. Il campionato ora conta 13 squadre nordamericane, cinque squadre asiatiche e due squadre europee.