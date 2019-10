Overwatch League: il simbolo degli Outlaws inneggia alla violenza, vietato a scuola?

Qualche giorno fa, è stato pubblicato un post su Facebook in cui si riportava un singolare avvenimento: un ragazzino non ha potuto indossare la maglia della sua squadra preferita della Overwatch League a scuola. La maglia era quella del franchise di Houston.

Questione di decoro scolastico? Pare di no: alla base del divieto c’è una ragione precisa: il simbolo degli Outlaws sono due pistole e quindi considerato un messaggio che inneggia alla violenza.

Per chi ancora non avesse mai visto prima d'ora alcuna immagine degli Houston Outlaws, il disegno stilizzato rappresenta semplicemente il teschio di un bovino tipico del Texas, quello per intenderci dalle lunghe corna, sussunto in due revolver stilizzati.

Il direttore generale di Houston Outlaws Matt "Flame" Rodriguez ha risposto che quello accaduto alla Berryton Elementary in Kansas non è stato il primo caso di questo tenore in America, ma che il team si sarebbe mosso per risolvere il problema per il piccolo fan (di appena dieci anni).

Matt "Flame" Rodriguez scrive inoltre che la tematica è stata affrontata anche durante la discussione sulle opportunità di merchandising. Il team si chiedeva anche se il logo sarebbe andato bene su uno zaino di scuola.

Inoltre, curiosamente, si scopre un altro caso riguardante il nome del team. Questa volta in Cina. Pare infatti che il team non venga chiamato "Outlaws" perché la traduzione in mandarino suona come qualcosa che indica l'uso di violenza.

La Cina ha una delle leggi sul possesso delle armi più severe al mondo, dove ai cittadini non è permesso portare armi. A meno che un cittadino non lavori per forze dell'ordine o militari, si può essere accusati del possesso illegale di armi da fuoco. La pena minima è di 3 anni e può condurre fino alla pena di morte.

Per questo motivo, il team ha dovuto cambiare il nome in Cina con un nuovo brand che suona più o meno come "Houston Cowboys" in inglese.