Overwatch League: sono aperte le votazioni per incoronare l'MVP del campionato

I fan della Overwatch League possono finalmente votare il proprio giocatore preferito della stagione inaugurale.

Il voto dei fan peserà per un venticinque per cento sull'assegnazione del premio MVP del campionato, mentre il resto sarà deciso da una giuria composta dai caster della Overwatch League.

Sapremo il nome del vincitore solamente quando inizieranno i playoff della Overwatch League, ovvero l'11 luglio prossimo.

Per votare, i fan devono twittare il nome di quello che, secondo loro, merita il titolo di “Most Valuable Player” o il BattleTag con #OWLMVP. Una classifica giornaliera sarà pubblicata sul sito web della Overwatch League.

La votazione è appena iniziata ma, al momento, il DPS dei Philadelphia Fusion Lee "Carpe" Jae-hyeok è in cima alla classifica, seguito da Bang "JJoNak" Sung-hyeon e Kim "Fleta" Byung-sun, rispettivamente secondo e terzo, mentre Hwang "EFFECT" Hyeon è addirittura in un onorevole quinto posto.

La votazione termina il 17 giugno, quindi c'è ancora molto tempo per poter dire la vostra. Intanto, la quarta settimana della terza Fase della Overwatch League è appena iniziata. Al momento (non senza sorpresa) i Boston Uprising, dopo la vittoria di questa notte contro Shanghai, sono in testa alla classifica (le ha vinte tutte e sette sino a questo momento), mentre gli Outlaws hanno dato una sonora lezione ai Valiant. Ricordiamo, però, che devono ancora giocare le big del campionato, New York Excelsior in testa.