Overwatch League: spettacolo per la seconda giornata, record per lo streaming su Twitch

Dopo i primi risultati giunti dalla Blizzard Arena nella giornata di ieri, nel corso della notte si sono giocati tre match, con le ultime sei squadre che mancavano all'appello. Tra queste c'era anche l'unico team europeo, i, usciti vincenti dal confronto con i Florida Mayhem.

In particolare la squadra europea, dopo aver iniziato in modo claudicante lasciando sul campo il primo game in Dorado, si è ripresa e ha inanellato senza troppe esitazioni una serie di prestazioni maiuscole (nelle mappe di Tempio di Anubi, Oasis e Numbani) che ha costretto alla resa i Florida Mayhem.

Uno spettacolo più esaltante è invece stato offerto al pubblico dal match successivo tra i Philadelphia Fusion e gli Huston Outlaws. L'intero match è rimasto in un equilibrio granitico che nessuna delle due squadre sembrava aver la forza di spezzare, con un 2 a 2 dopo quattro game (3-2, 1-2, 2-0, 3-4) che le ha costrette al quinto, decisivo game. A spuntarla, alla fine, è stata la squadra della costa orientale calando un secco 2 a 0 alla Torre di Lijiang.

L'ultimo match della seconda giornata ha visto affrontarsi altre due squadre della costa orientale: i Boston Uprising e i New York Excelsior. Va detto che i due team annoverano una forte componente coreana tra le loro fila. In particolare, gli Excelsior sono una succursale della Corea del Sud. Forse è per questo motivo che sono riusciti a spuntarla senza grandi difficoltà, portandosi a casa il match per 3 a 1.

La Overwatch League ha preso il via con numeri impressionanti su Twitch, il che dovrebbe certamente soddisfare la piattaforma di streaming che, secondo quanto riferito, avrebbe pagato 90 milioni di dollari per diritti di trasmissione esclusivi. Nel corso della prima giornata, la Overwatch League ha raggiunto il picco di 441.243 spettatori. La maggior parte di questi spettatori proveniva dallo stream inglese con un massimo di 392.119 spettatori, seguito dal coreano con 64.534 e dal francese con 11.530.

In media, lo streaming è rimasto costante con un totale di oltre 300.000 spettatori contemporaneamente connessi, il che rappresenta un record impressionante che, con molta probabilità, verrà infranto con il progredire del campionato.