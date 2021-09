Overwatch League: la Stagione del 2022 inizierà su una 'versione iniziale' di Overwatch 2

Pur vero che nei giorni scorsi si parlava di un possibile anno sabbatico per la competizione, Blizzard Entertainment ha confermato che nel 2022 si terrà la nuova Stagione della Overwatch League.

La notizia è stata confermata in via ufficiale da parte di Jon Spector, Vice Presidente della Overwatch League, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

"Ho letto molte speculazioni riguardo a una data di inizio 2022 per la OWL. Possiamo confermare che il nostro piano è di iniziare la prossima stagione ad aprile del prossimo anno. Condivideremo presto maggiori dettagli sulle tempistiche di costruzione del roster e maggiori informazioni in generale sulla nostra stagione 2022 man mano che ci avviciniamo ad aprile".



Un portavoce di Blizzard ha in seguito aggiunto un interessante dettaglio al riguardo, dichiarando che la Stagione 2022 della OWL inizierà su una "build iniziale di Overwatch 2". Ciò potrebbe stare a significare che lo shooter non sarà pronto ad aprile per la release definitiva, ma una sua versione preliminare, con probabilmente roster e mappe limitate, potrebbe ospitare la nuova Stagione dell'evento competitivo.

In attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Blizzard Entertainment, un report di Dexerto ha suggerito che Overwatch 2 vedrà la luce su PC e console durante l'estate del 2022.