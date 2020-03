Overwatch League: tempi duri, rinviati anche i match online

Il comitato organizzatore della Overwatch League, dopo aver cambiato i programmi per la terza stagione sospendendo gli eventi live e virando verso un calendario cadenzato da match online only, a causa della diffusione del COVID-19 deve affrontare l'ennesimo problema di una stagione alquanto turbolenta.

Le partite previste per il 21 e 22 marzo che si sarebbero dovute, appunto, giocare online questo fine settimana sono state rinviate a causa di un recente ordine restrittivo emanato dalle autorità della città di Los Angeles.

L'ordinanza "safer at home", scoraggia i cittadini dal lasciare la propria casa per compiti non essenziali. Anche lo stato della California si sta muovendo di conseguenza. Lo staff e la produzione della Overwatch League si trovano a Los Angeles.

Le squadre che avrebbero dovuto partecipare alle partite di questo fine settimana si trovano anche loro in zona ma l'impossibilità di recarsi alla venue (dove si trovano tutte le attrezzature) potrebbe impedire il corretto svolgimento della giornata di campionato.

"Per la sicurezza generale e il benessere dei nostri giocatori, squadre e staff, e in linea con l'ordinanza safer at home, stiamo rinviando la competizione programmata della Overwatch League di questo fine settimana", ha dichiarato il comitato organizzatore in una nota.

Come sapete, in risposta all'emergenza coronavirus la Overwatch League ha annullato tutte le partite previste in Cina tra febbraio e marzo. Dopo gli annullamenti degli eventi live, il campionato è passato a un modello online che dovrebbe durare fino al 1 maggio.

Nel mentre, Overwatch si prepara ad accogliere un nuovo eroe: Echo.