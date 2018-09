Overwatch League: trapelano nuove indiscrezioni su altre due probabili franchigie

La Overwatch League è destinata a espandersi ancora, a quanto pare. Dopo le notizie trapelate ieri, in cui sono emersi le papabili franchigie: Washington e Hangzhou, nuovi team potrebbero accasarsi a Chengdu (ancora Cina) e Vancouver.

I nomi emersi dovrebbero portare il numero di nuove franchigie a otto. La piattaforma di streaming cinese Huya gestirà il team di Chengdu, mentre Aquilini Investment Group - che è proprietaria dei Vancouver Canucks (squadra NHL) – sembra aver acquistato lo slot di Vancouver.

I prezzi di vendita per gli slot della Overwatch League non sono stati riportati, ma pare che i prezzi plausibili varino da $ 35 a $ 60 milioni. La Overwatch League, dunque, dovrebbe allargarsi a 20 squadre per la seconda stagione, otto in più rispetto alla stagione inaugurale.

Il proprietario di minoranza di AXiomatic e il proprietario dei Washington Kastles, Mark Ein, dovrebbero esser i proprietari della franchigia di Washington, mentre il sito internet cinese Bilibili assumerà la proprietà della squadra di Hangzhou, sempre secondo il report ESPN. Altre squadre segnalate da Overwatch League includono Toronto e Parigi.

Blizzard ha confermato solo due slot, uno ad Atlanta e l'altro a Guangzhou, in Cina. La lega, se i nuovi slot dovessero trovare conferma, avrà 13 squadre nordamericane, 11 negli Stati Uniti e due in Canada; cinque squadre asiatiche, quattro in Cina e una in Corea del Sud; e due squadre europee, una a Parigi e un'altra a Londra.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito. Nuove informazioni dovrebbero arrivare presto, visto che il mercato trasferimenti è in pieno svolgimento e le nuove franchigie devono acquisire i giocatori per i loro roster.