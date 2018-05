Overwatch League: Turtle Beach si unisce agli Houston Outlaws

Turtle Beach annuncia una nuova partnership pluriennale con il team Houston Outlaws della Overwatch League. Durante la stagione inaugurale della lega, gli Outlaws sono rapidamente diventati uno dei team preferiti dal pubblico, e i suoi membri sono diventati famosi sia sul palco della competizione che fuori.

Con questa nuova partnership, Turtle Beach e gli Houston Outlaws faranno squadra per raggiungere la vittoria durante ogni settimana della stagione di Overwatch. Il team userà le attrezzature della linea Elite durante gli allenamenti, le stream e la pratica. Inoltre, le due organizzazioni collaboreranno per portare i fan degli Outlaws più vicini ai loro beniamini con video da dietro le quinte e altro ancora. Tutto questo includerà inoltre l’opportunità di entrare in contatto con i fan degli Outlaws attraverso viewing party ed eventi che riescano ad andare incontro non solo ai core gamers e fan del team Texano, patria di cultura (e)sportiva, ma anche a tutti coloro che vogliono capire quali sono gli sforzi, le gioie e i dolori dell’essere un Outlaw.

“Unire le forze con gli Houston Outlaws per competere nella Overwatch League è un incredibile onore, ma ormai abbiamo una certa esperienza nel lavorare con team in lotta per i campionati” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “Il Texas è famoso per la passione sportiva, e gli Outlaws non fanno eccezione. L’entusiasmo attorno a loro crescerà sempre più con l’aumentare delle loro vittorie, e aiutarli a competere al meglio è una sfida che siamo orgogliosi di accettare.”



Ryan Musselman, SVP di Global Partnerships presso Infinite eSports & Entertainment, società madre degli Houston Outlaws commenta così: “Settimana dopo settimana prepararsi per i match di OWL è un intenso processo di crescita, per il quale abbiamo bisogno di prodotti dalle migliori performance possibili. Turtle Beach ha ampiamente dimostrato di essere fondamentale quando si parla di audio. La loro storia con altri team di grande successo come gli OpTic Gaming è stata una garanzia per noi, dato che vogliamo solo il meglio per supportare i rigorosi allenamenti degli Houston Outlaws”.



Lavorando insieme, Turtle Beach e Houston Outlaws rafforzano l’obiettivo comune di ascoltare tutto e battere chiunque. La linea di prodotti Elite di Turtle Beach ha stabilito lo standard per l’equipaggiamento audio negli esport, mettendo a disposizione degli utenti le migliori performance audio per gioco e chat, oltre ad innovative tecnologie comfort-driven che garantiscono comodità e freschezza anche dopo molte ore di gioco.