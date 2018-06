Overwatch League: tutto esaurito alla Barclays Arena per la finalissima di luglio

Il Barclays Center di Brooklyn è ufficialmente sold out per la finalissima della stagione inaugurale della Overwatch League.

Blizzard ha annunciato che sono stati venduti più di 20.000 biglietti per l'evento principale. Con l'arena ormai esaurita, le grandi finali della Overwatch League saranno il più grande evento di esport mai organizzato al Barclays Center.

"Sapevamo che la Overwatch League aveva fan incredibili ed entusiasti, ma questo è qualcosa di più", ha detto il commissario della lega Nate Nanzer. "Siamo davvero felici di essere ospitati in una delle arene più importanti al mondo. Con l'aiuto del nostro team, dei nostri partner e del Barclays Center presenteremo uno spettacolo unico per tutti i presenti e per i milioni di appassionati che guarderanno l'evento online."

I biglietti per sono stati messi in vendita lo scorso 18 maggio, ovvero appena due settimane fa. L'entrata per le due finali della Overwatch League costavano $ 60. I fan potevano anche fare l'upgrade dei loro biglietti con un extra di $ 75 per un pacchetto Grandmaster. Ognuno dei pacchetti offriva ai fan un ulteriore accesso, incluse foto, meet-and-greets e altre attività esclusive connesse.

La stagione regolare di Overwatch League si concluderà tra poco, il 17 giugno, con le partite post season che inizieranno l'11 luglio. Il mini torneo da sei squadre, che si terrà sempre alla Blizzard Arena di Los Angeles, determinerà quali squadre andranno a New York per competere al Barclays Center .