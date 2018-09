Overwatch League: è ufficiale, la lega si espanderà a venti franchigie

È ufficiale: la Overwatch League allargherà il pool di partecipanti fino a venti squadre. Altri sei team per il 2019 sono stati confermati dai dirigenti della lega. I nuovi team, come riportato in precedenza da ESPN, porteranno la Lega di Overwatch a Chengdu; Toronto; Vancouver; Washington DC.; Parigi; e Hangzhou.

Sono otto le nuove squadre che si uniranno per la seconda stagione. Secondo quanto riportato da ESPN, i gruppi di proprietà in franchising hanno speso tra i $ 30 e $ 60 milioni per ciascuno degli slot.

Il gruppo d'investimento Aquillini gestirà il team di Vancouver. Bilibili, un dominio cinese, coprirà Hangzhou, mentre HUYA Inc., una piattaforma streaming, gestirà il team di Chengdu. DM Esports acquisisce lo slot di Parigi, mentre Washington Esports Ventures ha preso l'omonima franchigia, OverActive Media ha infine Toronto.

La Overwatch League ora ha 13 squadre nordamericane, cinque squadre asiatiche e due squadre europee. Delle cinque squadre asiatiche, quattro sono in Cina e uno in Corea del Sud. Il commissario della lega Overwatch Nate Nanzer ha dichiarato che il campionato vuole introdurre più franchigie cinesi e mettere in risalto la sua ampia base di fan nella nazione.

Cinque team in Asia permetteranno spostamenti meno impegnativi quando si giocherà effettivamente nelle città d'appartenenza. Nanzer ha rifiutato di condividere altri dettagli per la seconda stagione della Overwatch League. Ci ha però tenuto a ricordare che la lega ha lavorato a stretto contatto di giocatori e team per migliorare tutto quello che non ha funzionato nel corso della prima stagione. Ulteriori informazioni sulla seconda stagione della Overwatch League sono previste "in una data successiva", così come i dettagli relativi ai nomi e ai loghi delle otto squadre di espansione.