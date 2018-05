Overwatch: un leak potrebbe aver svelato la data d'inizio del nuovo evento Anniversario

L'account Twitter brasiliano di Overwatch potrebbe aver svelato in anticipo la data d'inizio dell'evento Anniversario. Il cinguettio è stato subito rimosso, ma i fan del gioco hanno prontamente catturato il video.

A quanto pare, il secondo evento Anniversario di Overwatch inizierà martedì 22 maggio. Nel filmato, viene specificato che "torneranno gli oggetti e le risse dell'anno scorso", pratica comune a tutti gli eventi ciclici del gioco. È inoltre possibile notare una skin di Junkrat nuova di zecca.

Blizzard non ha ancora confermato nulla in via ufficiale, ma le informazioni hanno tutta l'aria di essere veritiere e probabilmente è solo questione di tempo prima che arrivi un annuncio vero e proprio. Dopotutto, non si tratta certo ci una sorpresa. Dopo Archivi, che ha introdotto tanti nuovi oggetti cosmetici e una missione PvE nuova di zecca ambientata a Venezia - Ritorsione - i giocatori s'aspettavano già l'arrivo di quest'altro evento, nato per celebrare il lancio del gioco avvenuto nel maggio del 2016.

Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. A inizio mese è cominciata la Stagione Competitiva 10, che ha visto l'arrivo nel meta di Brigitte, la nuova eroina di supporto. Blizzard, intanto, ha anche introdotto Rialto, una mappa di trasporto ispirata alla location che ha fatto da teatro agli avvenimenti raccontati in Ritorsione. Ricordiamo, infine, che è disponibile all'acquisto una speciale skin rosa di Mercy: i proventi sono destinati alla Breast Cancer Research Foundation.