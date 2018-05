Overwatch: live la patch 1.23 con il rework di Hanzo e la nuova mappa Rialto

Il nuovo, importante, aggiornamento per Overwatch è ora finalmente disponibile su server live per PlayStation 4, PC Windows e Xbox One. Hanzo è stato tradizionalmente un personaggio difficile e controverso in Overwatch.

Il suo ruolo, assimilabile a un cecchino, lo ha fatto sgomitare a fianco di Widowmaker. Il risultato finale è che Hanzo è un po 'troppo forte in alcune situazioni e molto debole in altre. Il team di sviluppo ha quindi ottimizzato Hanzo per renderlo più coerente. Ecco le modifiche all'eroe:

Arco della Tempesta: Velocità dei proiettili aumentata da 85 a 100.

Freccia Sonica: Tempo di recupero diminuito da 20 a 12 secondi; Durata diminuita da 10 a 6 secondi; Raggio d'azione diminuito da 10 a 7 metri.

Nuove abilità: Balzo

Saltare a mezz'aria permette di effettuare un balzo orizzontale.

Tempesta di Frecce: Sostituisce l'abilità Freccia Infida. Hanzo ora può scoccare rapidamente 6 frecce che infliggono danni ridotti, ma sono sempre caricate alla massima potenza.

Il commento degli sviluppatori: l'obiettivo di questi cambiamenti di Hanzo era dargli delle nuove opzioni mantenendo invariata la sua alta efficacia nell'infliggere danni, ed eliminando al contempo la frustrazione degli avversari nel dover fare i conti con la vecchia Freccia Infida. Hanzo ora è più mobile grazie alla nuova abilità Balzo, e grazie alla combinazione dell'aumento della velocità delle frecce con la nuova abilità Tempesta di Frecce, può infliggere danni in modo ancora più costante.

Ulteriori dettagli sono disponibili nelle note di patch della versione 1.23.

I cambiamenti, in effetti, non riguardano solo Hanzo ma anche Brigitte, Genji, Lucìo (quello maggiormente toccato dalle modifiche del team), Tracer, Jukrat, oltre ovviamente la nuovissima mappa Rialto.