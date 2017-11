Overwatch Lucca Cup 2017 con i Samsung Morning Stars in diretta da Lucca 2017!

Ad arricchire ulteriormente la già corposa programmazione quotidiana daci pensa la, che vedrà la partecipazione straordinaria dei

Dalle ore 16:40 alle 17:00 saremo in diretta proprio con i Samsung Morning Stars, le nuove stelle nascenti della scena competitiva di Overwatch. Il team di Samsung poi giocherà mischiandosi agli altri giocatori/squadre.

Dalle ore 18:00 alle 20:00 si svolgeranno in diretta le fasi finali del torneo commentate dal nostro Tommaso Todd Montagnoli e dai componenti del team Samsung.

Vi ricordiamo quindi che le trasmissioni in diretta (Powered by MSI) potranno essere seguite sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo in particolare ad iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio. La registrazione è indispensabile per poter interagire con la redazione, la community in chat e gli ospiti.

Non dimenticate che tra le due trasmissioni sopra indicate saremo in diretta con la modalità single-player di Call of Duty WWII, dalle 17:00 alle 18:00. Una giornata ricchissima, non c'è che dire.

Vi aspettiamo!