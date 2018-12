Overwatch Magico inverno: rivelata la nuova skin leggendaria di Zarya

Fra pochi giorni tornerà Magico Inverno, l'evento natalizio di Overwatch, e con esso arriveranno tanti oggetti cosmetici inediti. Tramite l'account Twitter ufficiale, Blizzard Entertainment ha cominciato a rivelare le nuove skin a tema che potremo provare a vincere nelle prossime settimane.

Come potete vedere nel tweet allegato alla notizia, la compagnia californiana ha svelato il costume leggendario Zarya, che trasformerà la forzuta atleta russa in una snowboarder provetta. Che ne pensate? Quali altri eroi riceveranno una nuova skin secondo voi?

Magico Inverno avrà inizio martedì 11 dicembre e si concluderà mercoledì 2 gennaio 2019. In questo arco di tempo sarà possibile ottenere nuovi spray, costumi, tracce vocali, pose vittoriose, emote e highlight natalizi, inoltre gli oggetti cosmetici a tema degli anni scorsi saranno in vendita allo stesso prezzo dei contenuti standard. Per l'occasione, inoltre, torneranno le modalità Caccia allo Yeti, in cui un team di 6 Mei combatte contro un singolo e potente Winston, e Operazione Palle di Neve.

In attesa dell'arrivo di Magico Inverno, ricordiamo ai lettori di Everyeye che in questi giorni si stanno svolgendo gli Overwatch Contenders: domenica scorsa i Samsung Morning Stars hanno nuovamente trionfato sugli avversari. Il prossimo appuntamento con il team italiano è fissato al 10 dicembre.