Overwatch: la mappa L'Avana è disponibile su PS4, Xbox One e PC

Dopo una breve permanenza sul Public Test Realm (PTR) di Overwatch su PC, ecco che la nuova mappa L'Avana fa il proprio debutto su tutte le piattaforme.

A partire da oggi, infatti, i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC (Battle.net) potranno combattere anche all'interno della nuova arena. I giocatori dello sparatutto targato Blizzard conoscono già l'ambientazione, vista nella modalità cooperativa dello scorso mese, introdotta nel gioco in occasione dell'evento Tempesta Imminente. Per chi se lo stesse chiedendo, questa nuova mappa è interamente basata sulla scorta del carico e non prevede quindi la conquista di alcun punto di controllo. Per ottenere la vittoria, quindi, una squadra dovrà accompagnare il carico fino all'obiettivo e gli avversari avranno lo scopo di ostacolarli con ogni mezzo.

Prima di lasciarvi al breve filmato d'annuncio, apparso da pochissimo sulle pagine social ufficiali del gioco, vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Stando ad alcune recenti dichiarazioni di Blizzard, inoltre, pare che tra il 2019 e il 2020 siano in arrivo delle novità per Overwatch. Che si tratti di un nuovo gioco ambientato nell'apprezzatissimo universo che vanta eroi del calibro di Mercy, Junkrat, Hanzo e tanti altri?