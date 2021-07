Overwatch, la mappa italiana Malevento rinviata dopo la denuncia ad Activision?

Secondo un leak, nella giornata di ieri Blizzard Entertainment avrebbe dovuto annunciare una nuova mappa di Overwatch: i piani, in ogni caso, sarebbero cambiati dopo la denuncia sporta nei confronti di Activision Blizzard, accusata di non rispettare adeguatamente le dipendenti dell'azienda.

A rivelarlo è stato Dexerto in un articolo non più reperibile online. Secondo il report, il nome della mappa - indirizzata alla modalità Deathmatch - sarebbe Malevento. Ambientata in Italia, avrebbe dovuto debuttare nella Regione Pubblica di Prova (PTR) su PC immediatamente dopo l'annuncio. L'articolo l'ha descritta come una mappa caratterizzata da "un mix di stretti corridoi e ampie aree aperte, che invoglia gli scontri a distanza ravvicinata senza disincentivare azioni ad ampio raggio tipiche di personaggi come Widowmaker, che eccellono dalla lunga distanza". Il lancio sui server pubblici sarebbe dovuto avvenire il 17 agosto, ma adesso non sappiamo se Blizzard rispetterà il piano.

La denuncia ad Activision, mossa dal California Department of Fair Employment and Housing, ha generato un bel trambusto, facendo tornare alla ribalta anche i problemi di sviluppo di Warcraft 3 Reforged. Secondo gli accusatori, alcuni elementi di spicco negli uffici di Activision Blizzard si sarebbero resi protagonisti di battute sessiste e comportamenti scorretti nei confronti delle dipendenti di sesso femminile.