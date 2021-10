Overwatch, McCree cambia nome: ecco come si chiamerà dalla prossima settimana

Sapevamo fosse in arrivo, ed ecche che Blizzard Entertainment ha oggi ufficializzato il cambio di nome di McCree. Il velocissimo pistolero di Overwatch doveva il proprio nome ad un omonimo dipendente di Blizzard, finito di recente immischiato nelle accuse di molestie e maltrattamenti all'interno di Activision-Blizzard.

Come potete osservare tramite il post Twitter che vi abbiamo riportato più in basso, colui che fino ad oggi era conosciuto come McCree adotterà il nome di Cole Cassidy. Il passaggio ufficiale all'interno di Overwatch avverrà martedì 26 ottobre. Blizzard mantiene la promessa di creare un nuovo arco narrativo dello shooter che veda il personaggio al centro degli eventi, tuttavia il materiale sarà pronto non prima del 2022.

Al fine di evitare altre situazioni controverse di questo genere, la compagnia ha inoltre dichiarato che, in vista del futuro, sarà più prudente nella scelta dei nomi dei suoi personaggi e nei riferimenti legati al mondo reale.

"Saremo più attenti nell'aggiungere riferimenti al mondo reale nei futuri contenuti di Overwatch. Sappiamo che le azioni parlano più forte delle parole e speriamo di mostrarvi il nostro impegno per rendere Overwatch un'esperienza di gioco migliore e continuare a migliorare il nostro team", ha affermato Blizzard.

Ricordiamo che è ancora in corso Halloween da Brividi, l'evento in-game di Overwatch con cui conquistare nuovi premi e oggetti cosmetici per i vostri eroi.