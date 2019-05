Overwatch: McCree ha ricevuto un piccolo, ma significativo potenziamento sul PTR

Come vi abbiamo prontamente segnalato ieri, Overwatch ha ricevuto un nuovo aggiornamento sulla Regione di test pubblico (PTR) che ha introdotto la tanto attesa funzionalità di Replay. La patch, tuttavia, non s'è limitata solamente a questo, e ha introdotto anche dei bilanciamenti ad alcuni eroi.

Uno dei più significativi, che non sta mancando di far discutere la comunità, ha interessato McCree. L'abile pistolero, di professione attaccante, ha visto diminuire il tempo di recupero del suo sparo primario da 0,5 secondi a 0,4 secondi. In parole povere, è aumentata la cadenza di fuoco del suo revolver. Trattandosi di un solo decimo di secondo, la differenza potrebbe apparire di poco conto. In realtà, per un personaggio come McCree che è in grado infliggere un gran quantitativo di danni, significa molto. Come potete vedere nella GIF allegata in calce, il cowboy spara in maniera più veloce: il DPS è quindi passato da 140 a 175 senza ricarica, e da 93 a 108 prendendo in considerazione anche la ricarica. Se la modifica dovesse passare la fase di test e raggiungere i server pubblici, McCree potrebbe divenire ancora più popolare.

La patch è intervenuta anche su altri eroi: il raggio d'azione della Matrice Difensiva di D.Va è stata abbassata da 15 a 10 metri, mentre il Lanciatore Biotico di Baptiste ha visto incrementare i colpi da 10 a 12. La durata della ultimate dell'healer francese, Matrice di Amplificazione, è inoltre stata aumentata da 8 secondi a 10 secondi. Orisa adesso può lanciare la barriera anche mente ricarica dell'arma, mentre il raggio di interazione con il Teletrasporto di Symmetra è aumentato da 1 metro a 1,5 metri. Infine, il il danno per pellet del fuoco secondario della Sparachiodi di Torbjorn è stato diminuito da 12,5 a 10.

Cosa ve ne pare di tutti questi cambiamenti? Ribadiamo ancora una volta che sono disponibili, per il momento, soltanto sul PTR per PC. Ne approfittiamo per ricordarvi che è in corso l'evento Overwatch Anniversario e che il titolo è giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme fino al 28 maggio.