Overwatch: una Mei gelida e adorabile nel cosplay di Elune

Overwatch sta per cambiare: dopo tanti anni con il primo videogioco, che ha segnato un'importante fase di Blizzard, sta per arrivare il sequel. Overwatch 2 debutterà in tempo per la League del 2022 e ciò vuol dire che tra non molto potremo usare i personaggi proposti da Blizzard nelle nuove arene, dando vita ad altre sfide epocali.

Naturalmente tra i due giochi ci sono tanti agganci, uno su tutti i personaggi. Ci sono alcuni volti noti che erano presenti nel primo gioco e ci saranno anche nel secondo, come la climatologa Mei. Di origine cinese, la trentunenne Mei-Ling Zhou sarà uno dei personaggi presenti anche in Overwatch 2. Pur non essendo stata una dei membri del cast iniziale del videogioco, Mei dal 2015 in poi si è ritagliata molto spazio diventando uno dei personaggi preferiti dei fan e finendo anche nel MOBA collaterale di Blizzard Heroes of the Storm.

La cosplayer Elune ha deciso di presentare il personaggio con i vestiti visti in Overwatch. L'avventuriera glaciale riuscirà a colpirvi con le sue palle di neve anche nella vita vera grazie a questo cosplay di Mei visibile nella foto in basso. Il vestito in pelliccia bianco con tanti ricami blu che richiamano anche il disegno dei fiocchi di neve crea un bellissimo contrasto, mentre l'ambientazione aiuta a calarsi in un'atmosfera invernale.

Servirà ancora poco per rivedere Mei in Overwatch 2, nelle fasi finali di sviluppo.