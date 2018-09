Overwatch-mercato: aria di cambiamento anche per i Boston Uprising, via i Support

Tre giocatori hanno rescisso il contratto con i Boston Uprising: Shin "Kalios" Woo-Yul, Connor "Avast" Prince e Mikias "Snow" Yohannes. L'organizzazione, di proprietà della multinazionale Kraft, ha annunciato i movimenti di mercato.

"Ognuno di questi giocatori è stato una parte fondamentale della nostra stagione inaugurale e vogliamo ringraziarli per il loro contributo e il duro lavoro", ha detto il presidente del gruppo Kraft Group Chris Loranger in una dichiarazione. "Auguriamo loro buona fortuna e non vediamo l'ora di vedere come proseguirà la loro carriera”.

I Boston Uprising hanno sette giocatori rimasti nel roster per la seconda stagione. L'organizzazione non ha annunciato sostituzioni per i tre giocatori, che hanno operato rispettivamente nei ruoli di supporto e di flex. Ora restano “solo” tre giocatori di supporto.

I Boston e il resto delle squadre della Overwatch League sono attualmente in un periodo di contrattazione e di grandi stravolgimenti di mercato, in cui le squadre sono in grado di negoziare con i giocatori già nel circuiti della Overwatch League e dei Contenders per la seconda stagione.

A partire dal 9 settembre, come sappiamo, tutti i giocatori che non avranno un contratto diventeranno free agent. Dal 9 settembre al 7 ottobre, poi, le nuove franchigie saranno in grado di reclutarli. A partire dall'8 ottobre, poi, tutte le franchigie saranno in grado di reclutare qualsiasi giocatore al di fuori della Lega e Contenders.