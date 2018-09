Overwatch-mercato: dopo "Fissure" i Gladiators licenziano altri tre giocatori

I Los Angeles Gladiators hanno rilasciato Choi "Asher" Jun-sung, Luis "iRemiix" Figueroa e Ted "silkthread" Wang in vista della seconda stagione del campionato.

Il team della Overwatch League di L.A., di proprietà di Stan e Josh Kroenke, ha pubblicato un video di YouTube per annunciare la partenza dei tre giocatori.

"Grazie a iRemiix, Asher e Silkthread per essersi uniti a noi nella stagione inaugurale", ha scritto l'organizzazione. "Hanno mostrato cosa significa essere un gladiatore e saranno sempre ricordati nella nostra storia".

Tutti e tre i giocatori saranno in grado di negoziare con le attuali squadre di Overwatch League prima della seconda stagione. I Gladiators hanno avuto una stagione inaugurale abbastanza altalenante, ma sono riusciti a giungere alla fine della quarta fase della Overwatch League al primo posto. Complessivamente, i Gladiators si sono piazzati al quarto posto in campionato alla fine della stagione. La squadra, andando ai playoff della quarta fase, si è addirittura permesso il lusso di lasciare in panchina Kek "Fissure" Chan-hyung sostituendolo proprio con iRemiix, che ha aiutato la squadra a portare a casa il parziale della quarta fase.

Blizzard non ha annunciato una data di inizio per la seconda stagione della Overwatch League. Maggiori dettagli, anche riguardo alle nuove franchigie, sono attesi nei prossimi mesi.