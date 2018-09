Overwatch-mercato: i New York Excelsior rescindono il contratto di 'Janus'

Song "Janus" Joon-hwa dei New York Excelsior è il nuovo giocatore della Overwatch League a diventare free agent. "E 'stato un anno incredibile e non avremmo potuto farlo senza di te, Janus", ha scritto i NYXL su Twitter. "Sei sempre stato un giocatore meraviglioso e un grande compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio nella vostra carriera".

Janus è entrato a far parte della NYXL a ottobre 2017 con il resto della squadra LW Blue, giocando sempre nel roster attivo dal settembre dello stesso anno. I NYXL hanno anche rescisso il contratto con l'allenatore Kim "WizardHyeong" Hyeong-seok. Nove giocatori rimangono nel roster attivo dei NYXL in vista della seconda stagione della Overwatch League.

Le squadre hanno ancora poco più di una settimana per negoziare con i giocatori prima del 9 settembre quando inizia il periodo di reclutamento dei free agent. A partire dal 9 settembre, infatti, qualsiasi giocatore della Overwatch League senza un nuovo contratto diventerà free agent, idoneo a essere reclutato da una qualsiasi delle nuove franchigie.

Boston Uprising, Los Angeles Gladiators e Seoul Dynasty hanno rivoluzionato i loro roster in previsione della nuova stagione. Sono previsti ulteriori cambiamenti, naturalmente, nei prossimi mesi. La Overwatch League non ha annunciato una data di inizio per la sua seconda stagione. Ulteriori dettagli sono attesi comunque presto.