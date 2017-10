Overwatch: Mercy soppianta definitivamente Lucìo nel circuito competitivo

Alcuni eroi di, in questo ultimo periodo, sono stati oggetto di diversi importanti cambiamenti che ne hanno influenzato la giocabilità e la frequenza d'utilizzo.sembra avere definitivamente detronizzato il povero

Lucìo, a dispetto di tutte le patch correttive intervenute nel corso di questi ultimi mesi, è sempre rimasto un campione amato dai giocatori professionisti. L'eroe di supporto brasiliano compariva praticamente in ogni match, attestando la sua percentuale di pick su oltre il 90%.

Nuovi dati, provenienti dal sito Overbuff, dimostrano una verità incontestabile: ovvero che non solo Mercy è ora la numero uno ma che la percentuale d'utilizzo di Lucio è diminuita significativamente. Mercy ha un tasso di utilizzo del 95% durante l'evento Premier APAC, che si svolgerà fino al 29 ottobre. Lúcio, in questa speciale classifica è al quarto posto, con appena il 13 per cento.

Le modifiche di Mercy, inoltre, hanno reso Zenyatta improvvisamente una scelta ideale: il suo utilizzo si attesta su circa l'82%. Tutto merito delle modifiche intervenute sull'eroina svizzera. La sua nuova Ultimate Valchiria ha donato a Mercy una forza, una velocità e una versatilità sino ad allora impensabili. Ora è persino in grado di difendersi in modo più efficace, sia con la pistola che con un diverso posizionamento sul campo di battaglia.

A complicare la vita di Lucìo ci ha pensato anche il nerf al range dell'abilità di boost e guarigione, che lo costringe ad andare troppo vicino allo scontro.

Ciò rende eroi come Ana o Zenyatta ideali, se abbinati a Mercy. Zenyatta, in questo momento, può essere considerato il support più equilibrato grazie alla possibilità, rimanendo relativamente distante dallo scontro, di guarire gli alleati e danneggiare gli avversari. Ecco perché il duo "Mercy + Zenyatta" è diventato improvvisamente così popolare nella scena competitiva.