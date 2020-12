Overwatch a metà prezzo su PC, giocabile gratis fino al 4 gennaio

Se nel periodo delle festività natalizie la vostra intenzione è quella di dedicarvi maggiormente all'intrattenimento videoludico, potreste essere interessati alla nuova prova gratuita di Overwatch annunciata da Blizzard Entertainment.

L'iniziativa della compagnia statunitense è, almeno per il momento, rivolta alla sola utenza PC, a cui è concesso iniziare a giocare gratis allo shooter arena a partire da oggi stesso e fino a lunedì 4 gennaio 2021. Come da tradizione, potrete provare liberamente ogni personaggio, mappa e modalità pubblicati sin dal lancio del gioco avvenuto nel 2016.

Doveste lasciarvi coinvolgere dal frenetico sparatutto in prima persona, sappiate che il titolo è attualmente in vendita su PC a metà prezzo. In caso di acquisto, sarà automatico il mantenimento dei progressi che avrete ottenuto in questo periodo di prova.

Soltanto pochi giorni fa, gli sviluppatori di Blizzard sono andati a rimpolpare il pacchetto contenutistico di Overwatch con la mappa Kanezaka, ricca di riferimenti culturali orientali e giocabile nella modalità Deathmatch. La compagnia, inoltre, ha finalmente fornito un aggiornamento su Overwatch 2, sparito dai radar per diversi mesi: l'atteso seguito dello shooter sarà presentato nuovamente durante il BlizzConline, l'annuale conferenza che si terrà in via del tutto eccezionale in formato online come risposta alla pandemia di Coronavirus.