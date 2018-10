Overwatch: il meta si è ormai stabilizzato? A dominare è Reinhardt

I giocatori di Overwatch competitivi stanno gradualmente riducendo il loro pool di eroi per la Stagione 12 e stanno iniziando a optare per il set "main", secondo le ultime informazioni che ha recentemente riportato Omnic Meta.

Le classi Meta di Omnic suddivide i giocatori in differenti categorie: gli"one-trick" sono coloro che utilizzano un particolare eroe addirittura in più dell'80% delle loro partite, mentre i giocatori "main" sono quelli che usano un eroe almeno il 50% delle volte. È interessante notare che oltre il 50% dei giocatori si trova in una di queste categorie in ogni singolo grado nella dodicesima stagione, ma i pool di eroi differisce in maniera sensibile da un grado all'altro.

Nell'immagine in calce, sempre pubblicata da Omnic Meta, i dieci eroi più popolari in ogni livello nella Stagione 12 mostrano che Reinhardt è il migliore o, almeno, occupa la seconda posizione dal Bronzo al Grandmaster, mentre Ana diviene via via più popolare man mano che si passa di rango.

Ana e Reinhardt sono fissi in testa nei quattro livelli più alti, mentre il tank tedesco è inamovibile dalla prima posizione tra i ranghi più bassi, segno che la sua utilità è imprescindibile nei match degli “entry level”. Dopo le prime posizioni, tuttavia, ci sono grandi differenze nella popolarità che godono i vari campioni. Mercy è usata sempre meno all'aumentare dei ranghi e la popolarità di Moira praticamente scompare dalla lista in Master e Grandmaster.

Il vulcanico Junkrat, invece, è popolarissimo ai livelli inferiori. Al contrario Lucio, Genji e Winston entrano prepotentemente in classifica quando si raggiunge il grado Grandmaster. L'articolo di Omnic Meta, inoltre, riporta interessanti grafici e dati relativi al winrate non solo nei vari ranghi ma anche degli eroi più disparati.

La stagione 12 di Overwatch dovrebbe concludersi il 29 ottobre per i giocatori europei; in teoria il meta dovrebbe mantenersi oramai su questo tenore. Difficilmente (a meno che Blizzard non modifichi in corsa qualche combattente) vedremo novità nella composizione delle formazioni.