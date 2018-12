Overwatch è il miglior Gioco eSport del 2018 ai Game Awards

Subito dopo il riconoscimento per il Miglior Gioco di Ruolo conferito a Monster Hunter World, durante il pre-show dei Game Awards 2018 il conduttore Geoff Keighley ha assegnato il premio per il Miglior Gioco eSport dell'anno ad Overwatch.

Il titolo Bllzzard, forte della sua struttura competitiva ormai ben rodata e affermata, ha battuto il fenomeno Fortnite e altri indiscussi protagonisti della scena eSport come DOTA 2, Counter Strike: Global Offensive e League of Legends. Quest'ultimo si è dovuto accontentare del premio per il Miglior Evento eSport dell'anno, vinto grazie al League of Legends World Championship.

Ricordiamo che in questi giorni si stanno svolgendo gli Overwatch Contenders, mentre prossimamente prenderà il via una nuova edizione della Overwatch League, che ospiterà più squadre che mai.