Overwatch Mobile è in fase di sviluppo e uscirà insieme a Overwatch 2?

Stando alle parole di Richard Lewis (editor di DeXerto), Blizzard starebbe sviluppando una versione mobile di Overwatch da lanciare in contemporanea o poco prima di Overwatch 2, offrendo una sorta di collegamento tra i due giochi.

Lewis non rivela la sua fonte ma fa sapere che si tratta di una persona informata sui fatti, tuttavia le informazioni in suo possesso risalgono all'inizio del 2020, prima della pandemia Covid-19 che ha costretto tutti i grandi publisher a rivedere i propri piani.

Overwatch Mobile (titolo provvisorio) esiste oppure è esistito veramente, conferma Lewis, non è chiaro però se il gioco sia ancora nei piani di Activision Blizzard, se sia stato cancellato oppure rimandato internamente. Del resto la compagnia sta già sperimentando ritardi con lo sviluppo di Overwatch 2, a quanto pare in arrivo non prima del 2022, così come Diablo 4.

Con Overwatch Mobile, Activision potrebbe seguire la strada inaugurata con Call of Duty Mobile, portando così i suoi franchise di punta su smartphone e tablet e offrendo la possibilità di ottenere ricompense collegando tra loro i due prodotti. Al momento tutto tace da parte degli sviluppatori e Overwatch Mobile non è mai stato annunciato, l'unico progetto confermato per i dispositivi portatili è Diablo Immortals.