Overwatch: la nuova mappa italiana Malevento è ora disponibile in PTR

Dopo essere stata apparentemente rinviata a causa delle controversie a cui Activision-Blizzard è andata incontro nelle ultime settimana, la mappa Malevento è stata finalmente lanciata nella Regione Pubblica di Prova (PTR) di Overwatch.

Malevento è la nuova mappa (fittizia) ambientata in Italia, e viene descritta dagli sviluppatori di Blizzard come un mix di stretti corridoi ed ampie aree aperte. I giocatori avranno grande libertà d'azione, dunque, e potranno puntare sia sull'azione a corto raggio, sia virare su personaggi come Widowmaker maggiormente abili dalle lunghe distanze. La clip che vi abbiamo riportato più in basso permette di dare un primo sguardo alle ventose scogliere, alle anguste strade ed anche agli interni che potremo esplorare in prima persona nella nuova mappa. Questa nuova location è prevista per la modalità Deathmatch free-for-all, e non è stata attualmente inserita all'interno di altri contesti. Staremo a vedere se arriverà anche nelle altre modalità una volta ricevuto il feedback da parte dell'utenza.

A seguito delle problematiche legali che tengono impegnata Activision-Blizzard da diversi giorni, Blizzard Entertainment ha deciso di rimandare l'arrivo del nuovo capitolo, dovendo prima cambiare il nome del personaggio di McCree. La compagnia di sviluppo ha inoltre assistito all'abbandono di diverse figure chiave, tra cui l'ex presidente J. Allen Brack.