Overwatch: la modalità Deathmatch accoglie la nuova mappa Kanezaka

Nell'attesa che Blizzard Entertainment sia nuovamente pronta a parlare del secondo capitolo della serie, di cui purtroppo non abbiamo notizie dalla scorsa estate, non si arresta il lavoro della software house statunitense per continuare ad arricchire il comparto contenutistico di Overwatch.

Come potete notare grazie al breve filmato che vi abbiamo riportato in calce a questa notizia, i giocatori del celebre hero shooter potranno presto mettersi alla prova all'interno di una mappa nuova di zecca. Kanezaka è l'inedito campo di battaglia dedicato alla modalità Deathmatch che è stato reso disponibile in anteprima tramite i server PTR (Public Test Realm) del titolo. Tra le location presenti all'interno della nuova area di gioco, evidentemente ispirata alla storia e alle architetture orientali, abbiamo il Seedy Nightclub, il Cat Cafe ed altri edifici appostati poco al di sotto di alcune imponenti e statuarie pagode.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che da ieri è ufficialmente iniziato l'annuale evento natalizio dello sparatutto: Overwatch Magico Inverno si protrarrà per tutta la durata delle festività, con la chiusura dell'iniziativa fissata per il 5 gennaio 2020. Aspettando che Overwatch 2 possa fare il suo debutto, Blizzard si sta adoperando per espandere ulteriormente i confini della sua IP tramite le pubblicazioni di un romanzo originale e, stando almeno ai rumor, di una serie animata ispirata al gioco.