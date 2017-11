Overwatch: Moira è ora disponibile nella modalità competitiva

ha fatto il suo debutto inla settimana scorsa, ma a partire da oggi il personaggio potrà essere utilizzato anche nella modalità competitiva. Voi come vi state trovando con questo nuovo eroe di supporto?

Come da prassi, ogni nuovo personaggio introdotto in Overwatch deve attraversare una serie di step prima di diventare disponibile nella modalità competitiva. Dopo l'iniziale approdo sul PTR della versione PC, il successi arrivo su tutte le piattaforme e la settimana di rodaggio nelle partite non classificate, a partire da oggi Moira potrà essere utilizzata anche nella modalità competitiva dello shooter Blizzard.

Come vi avevamo anticipato venerdì scorso, stiamo parlando di un eroe di supporto molto rapido e utile nel dare il colpo di grazia agli avversari. Voi cosa ne pensate di questo personaggio?