Overwatch: Moira sarà il nuovo eroe del roster, annunciata una nuova mappa

La cerimonia inaugurale è in pieno svolgimento e già si susseguono gli annunci bomba. Per, sul palco è intervenuto il game director Jeff Kaplan che, dopo i convenevoli è andato subito al sodo presentando una nuova mappa e un personaggio del tutto inedito:

La nuova mappa sembra essere ambientata in un parco divertimenti con giostre e altre attrazioni dedicate a tutti i titoli Blizzard, da World of Warcraft a Hearthstone sino a Heroes of the Storm. Stando alle parole di Kaplan, la nuova mappa sarà "ibrida", ovvero metà Payload e metà Assalto. Il game director non si è espresso oltre, annunciando brevemente che la mappa andrà live nei primi mesi del 2018, mentre nel PTR dovrebbe arrivare "very soon".

Per ciò che concerne il nuovo personaggio, invece, sappiamo che è un altro ex membro di BlackWatch, l'organizzazione di Reyes e andrà a arricchire il roster degli eroi Support. E, credeteci, ne sentivamo davvero il bisogno.

Moira sembra essere caratterizzata da una grande mobilità che le permette di teletrasportarsi e, al pari di Zenyatta, può rimanere nelle retrovie per curare i compagni o danneggiare gli avversari. Inoltre, la sua Ultimate pare essere devastante e sfruttata in due modi: da un lato curare gli alleati, dall'altro danneggiare gli avversari. Ancora non abbiamo una data d'uscita, quindi non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti che, di sicuro, non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane.