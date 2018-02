Overwatch e Monster Hunter World giocati oggi in diretta su Twitch e YouTube dalle 15:00

Nella giornata di oggi (lunedì 19 febbraio) i canalidi Everyeye.it ospiternno una nuova sessione di live gameplay di Overwatch . Le dirette andranno in onda a partire dalle 15:00.

Il programma di oggi inizierà alle 15:00 con il nostro live gameplay di Overwatch, mentre dalle 17:00 sarà il turno di Francesco e Alessandro alle prese con le cacce di Monster Hunter World. Le diretta andranno in onda questo pomeriggio su Twitch e YouTube: non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre sarà inoltre necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.