Overwatch: nel PTR inizia la fase di test per le attese modifiche a Doomfist

Nella giornata di ieri è tornato disponibile il PTR in cui verranno testate non solo le tanto attese modifiche a, ma anche fix per alcuni bug noti di altri eroi, come la neo arrivata

Secondo il lead engineer Bill Warnecke, non dovrebbe passare molto tempo prima che le correzioni possano debuttare sul server live con la patch 1.18.



Di seguito, riportiamo le modifiche che Blizzard ha intenzione di implementare con la prossima patch. Tutte le attenzioni sono rivolte ovviamente alle abilità di Doomfist (Pugno a Reazione e Slancio Sismico) che, ormai da un po' di tempo, si trovavano in uno stato di equilibrio precario.

Risolto un problema per il quale Pugno a Reazione di Doomfist non infliggeva sempre danni quando il bersaglio nemico colpiva la parete.

Risolto un problema per il quale Pugno a Reazione di Doomfist non fermava sempre il movimento di un bersaglio nemico quando colpiva la parete.

Risolto un problema che impediva a Pugno a Reazione di Doomfist di bloccare correttamente i bersagli contro la parete.

Risolto un problema che annullava Slancio Sismico di Doomfist quando non poteva raggiungere il punto selezionato.

Risolto un problema per il quale Slancio Sismico di Doomfist si attivava immediatamente quando l'abilità veniva usata per percorrere le pendenze.

Risolto un problema che consentiva al Globo Biotico di Moira di oltrepassare il terreno e le strutture.

Risolto un problema per il quale le statistiche di cure su se stessi di Moira non venivano raccolte né mostrate nella schermata delle statistiche.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di usare l'opzione di cura di Globo Biotico di Moira quando era disattivato il fuoco primario.

Risolto un problema che impediva al Globo Biotico di Moira di esaurirsi nel tempo dopo essere stato deviato da Genji.

Risolto un problema che impediva al raggio di Biomanipolazione di Moira di seguire correttamente i bersagli.

Risolto un problema che impediva a Coalescenza di Moira di curare gli eroi alleati quando si trovavano in un'altra fase (per esempio, la Forma Spettrale di Reaper ).

Risolto un problema che impediva a Hacking di Sombra di interrompere Bomba a Impulsi di Tracer quando veniva lanciata.

Risolto un problema che impediva al Rampino di Widowmaker di raggiungere oggetti mobili anche quando erano fermi (per esempio, le finestre sopra le porte del castello di Eichenwalde).

Il team, inoltre, è al lavoro per risolvere altri problemi noti, come il bug che porta Pugno a Reazione a passare attraverso il bersaglio senza causare alcun danno.

Per tutte le informazioni relative alle modifiche attualmente in fase di test, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina ufficiale dedicata.