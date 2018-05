Overwatch: nel PTR è iniziata la fase di test per il nerf di Brigitte e il buff di Ana

Gli eroi di Overwatch continuano a esser ritoccati nel PTR. Blizzard, infatti, sta ancora lavorando all'ottimizzazione di sue support come Ana e Brigitte.

L'ultimo aggiornamento del PTR ha fornito ad Ana un aumento del clip, portando la proiettili del fucile biotico da 10 a 14. Il Shield Bash di Brigitte, invece, ha ricevuto un leggero nerf con l'aumento del cooldown dell'abilità portato da cinque a sei secondi.

Sia Ana che Brigitte sono state sottoposte ad un attento esame da parte dei giocatori e degli sviluppatori. I giocatori si sono lamentati a lungo dell'efficacia di Ana nell'attuale meta del gioco, recentemente stravolto dall'aggiunta dell'ibrido tank-support Brigitte.

Geoff Goodman è intervenuto nel forum di Overwatch buff di Ana dichiarando che "dovrebbe aiutarla a mantenere il rateo di healing ma i cambiamenti costringeranno i giocatori a scegliere con maggiore attenzione il momento di reload". Il team non vuole eliminare del tutto le debolezze di cui soffre Ana ma, più che altro, vuole rendere più efficaci le abilità che già possiede. Le sue debolezze (bassa mobilità e inefficiente auto-guarigione) non verranno toccate e dovranno ancora essere gestite dai giocatori e dalle squadre esattamente come sempre.

Per quanto riguarda Brigitte, un leggero aumento di cooldown per la sua abilità Shield Bash non farà una grande differenza rispetto al modo in cui viene già giocata. Un secondo, però, potrebbe cambiare leggermente il modo in cui i giocatori approcciano questo eroe. La sua capacità di stordire continuamente gli avversari durante una fight rende al momento difficile contrastare Brigitte. Un maggiore cooldown, in effetti, potrebbe dare ai nemici il tempo necessario per disimpegnarsi da scontri altrimenti pericolosi.

I cambi di Ana e Brigitte sul PTR Overwatch rimarranno probabilmente live per un paio di settimane.