Overwatch: Neyrodesu regala uno splendido cosplay di D.Va in azione

Finalmente Overwatch 2 entra nella stagione 2. Il videogioco di casa Blizzard continua la sua corsa, dopo il lancio avvenuto qualche mese fa, muovendosi così come ha fatto il predecessore, ovvero con continue modifiche per bilanciare tutti, con miglioramenti e con l'aggiunta di nuovi personaggi. In pratica, un rinnovamento perenne.

Con la stagione 2 inizia una nuova fase che vede l'approdo di altri personaggi, come Ramattra, e la modifica di alcuni vecchi. Tra chi ha subito qualche cambiamento nella prima fase del videogioco è D.Va, la popolarissima videogiocatrice coreana che pilota il suo mech rosa a forma di coniglio. Mentre saltella di qua e di là per i campi di battaglia di Overwatch 2, rischia però di farsi male. Ecco perché, alla distruzione del suo mech, si eietta fuori e inizia a combattere personalmente.

La cosplayer Neyrodesu è proprio in questa situazione, dove è costretta a combattere senza mech. Nel suo scatto con un cosplay di D.Va davvero ben realizzato, è in tuta blu e fucsia, quindi con la skin classica del personaggio, mentre ha la pistola sfoderata. Non è da sottovalutare la pericolosità di questa versione di D.Va, nonostante la sua scarsa resistenza, perché con un paio di colpi può mettere a tacere anche il più pericoloso dei nemici. E, inoltre, va sconfitta in fretta per evitare che possa richiamare il suo mech, rendendo ancora più difficile la battaglia.

E voi affrontereste questo personaggio tratto da Overwatch anche in versione cosplay? Intanto Blizzard ha le idee chiare sui prossimi eroi da inserire nell'hero shooter.