Overwatch per Nintendo Switch: prezzo e contenuti della Legendary Edition

Anticipato da un leak di Kotaku, nella notte Activision ha annunciato ufficialmente che Overwatch arriverà su Nintendo Switch il prossimo mese di ottobre. Adesso emergono nuovi dettagli sul prezzo e sui contenuti della versione Switch.

Overwatch sarà disponibile esclusivamente nell'edizione Legendary Edition, fisica e digitale, in vendita dal 15 ottobre al prezzo di 39.99 euro, come confermato sul sito ufficiale Nintendo Italia.

"Unisciti alla lotta per il futuro nel mondo di Overwatch e scegli il tuo eroe tra soldati, scienziati, avventurieri e fenomeni. Distorci il tempo, sfida le leggi della fisica, scatena incredibili poteri e impugna armi straordinarie. Affronta i tuoi nemici in scenari rappresentativi di tutto il mondo nello sparatutto a squadre definitivo."

Ma cosa contiene esattamente Overwatch Legendary Edition? E' presto detto:

Abbonamento tre mesi a Nintendo Switch Online

Gioco Overwatch

5 Modelli Leggendari

5 Modelli Epici

5 Modelli Origins

Bonus Digitali

Acquistando Overwatch per Nintendo Switch entro il 31 dicembre 2019 i giocatori riceveranno anche un Forziere Dorato che include almeno uno speciale oggetto leggendario. L'Hero Shooter di Blizzard si appresta dunque a debuttare sulla console ibrida di Nintendo in grande stile, certamente in leggero ritardo rispetto al lancio originale (2016) ma siamo certi che i fan di Overwatch non vedranno l'ora di giocare anche in mobilità.