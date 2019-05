Overwatch: novità in arrivo per il gioco Blizzard tra 2019 e 2020

Overwatch si è nel tempo dimostrata essere un'IP di rilievo nell'abito di casa Blizzard e la software house sembra determinata a supportarla nel prossimo futuro con ulteriori novità.

Nel corso di un recente meeting finanziario, infatti, J. Allen Brack, dirigente Blizzard, ha discusso dl'importanza rivestita dall'universo di Overwatch. Dopo aver sottolineato come già nel corso del precedente trimestre fosse stata evidenziata la centralità dell'IP, Brack ha affermato: "Overwatch è un enorme franchise principale per Blizzard e stiamo continuando a dedicare risorse e attenzioni, così da poter continuare ad accrescere la community ed il franchise nel corso del tempo". Durante l'incontro, il dirigente Blizzard ha inoltre evidenziato come nel corso del periodo finanziario 2019/2020, il team abbia intenzione di lavorare per l'aggiunta di "nuovi eroi e nuove mappe e nuove esperienze" all'interno dell'hero shooter.

Estremamente interessante inoltre un riferimento in merito al fatto che, attualmente, gli sviluppatori stiano "lavorando sul gioco esistente così come [...] si stiano dedicando ad altre occupazioni che hanno". Il riferimento ha infatti spinto diversi utenti a chiedersi se dietro queste parole non si celino riferimenti ad ulteriori progetti legati ad Overwatch e distinti dal titolo attualmente disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Ad ora, tuttavia, non sembrano essere disponibili eventuali ulteriori informazioni.



Ne approfittiamo per ricordarvi che, recentemente, il team di sviluppo ha presentato la nuova feature Workshop di Overwatch, mentre la mappa Havana ha esordito nel PTR..