Overwatch: la nuova eroina Brigitte Lindholm è adesso disponibile

Per poter giocare nei panni della figlia di Torbjorn non dovete fare altro che installare l'ultimo aggiornamento e lanciare il titolo. La nuova eroina è già disponibile in tutte le modalità tranne quella classificata: tramite un post sul forum ufficiale Blizzard ha infatti affermato che Brigitte verrà introdotta nelle partite competitive con l'inizio della prossima stagione, previsto per inizio maggio.

Brigitte è un'eroina di supporto che presenta molte delle caratteristiche dei tank. È cresciuta seguendo le orme del padre e del padrino Reinhardt, e il suo stile di combattimento e le sue abilità sono state molto influenzate da queste due figure. È armata di mazzafrusto, una particolare arma bianca che all'impatto provoca danni agli avversari e cura gli alleati. Si serve inoltre di uno scudo protettivo con il quale, scattando rapidamente in avanti, può anche stordire i nemici per un breve periodo. Il suo Modulo Riparatore cura i compagni di squadra (tutte le cure oltre la salute massima diventano armatura). Infine, la sua Ultra, Adunata, fornisce armatura agli alleati vicini e velocizza i movimenti dell'eroina.