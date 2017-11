Overwatch: la nuova mappa Blizzard World è live nel PTR

, il nuovo eroe di supporto, ha debuttato questa settimana e ora è già arrivato il momento di dare il benvenuto alla nuova mappa. Annunciata durante la BlizzCon 2017,è la nuova mappa a tema parco divertimenti per Overwatch ed è attualmente live nel PTR.

Blizzard World, come potete vedere dal trailer, trasla le altre proprietà di Blizzard (Diablo, World of Warcraft, Hearthstone e StarCraft) nel mondo di Overwatch. Non manca nemmeno una sezione dedicata al Nexus di Heroes of the Storm.

Sappiamo già che la nuova mappa sarà ibrida: metà conquista e metà scorta. I difensori inizieranno dalla Sala Giochi Heroes of the Storm Arcade, mentre gli attaccanti spawneranno nella Taverna di Hearthstone.

La mappa è forse una delle più ricche e varie, sotto il profilo tattico, che abbiamo visto sino ad ora. Gli ambienti variano molto, non solo per il setting, ma anche per le varianti strategiche che difensori e attaccanti possono mettere in campo. Ad esempio, dai luoghi angusti della Leoric Manor, si passa alla Pylon Terrace in cui vi sono una marea di strade secondarie e "colli di bottiglia" che favoriscono i flanker.

A detta degli sviluppatori in Blizzard World ci sarà anche molto da scoprire sulla storia dei titoli Blizzard. Forse semplici curiosità, oppure informazioni più approfondite sul background di qualche personaggio o ambientazione in particolare.

Accanto a Blizzard World, il team ha anche annunciato una serie di nuove skin a tema Blizzard come Widowmaker-Nova e Roadhog-Macellaio e Torbjorn-Magni Barbabronzea.

Se tutto va bene, la nuova mappa potrebbe debuttare live tra un paio di settimane al massimo.