Overwatch: la nuova modalità Coda Aperta Competitiva è molto apprezzata

Il recente aggiornamento del 15 aprile, oltre a portare con sé Echo, il nuovo eroe di Overwatch, ha anche introdotto una nuova modalità nella sezione Arcade, chiamata Coda Aperta Competitiva.

Di cosa si tratta? Se giocate ad Overwatch regolarmente, sapete bene che nell'estate dello scorso anno è stato introdotta la Coda Ruoli nella Modalità Classificata e nella Partita Rapida, che impone alle squadre di schierare due eroi di attacco, due tank e due support. Ebbene, la nuova Coda Aperta Competitiva permette ai giocatori di fare un salto indietro del tempo, partecipando a dei match classificati senza imposizioni sul ruolo.

A quanto pare, la nuova arrivata sta riscuotendo un discreto successo. Jeff Kaplan, director del gioco, è intervenuto sul forum ufficiale per snocciolare alcune interessanti statistiche. Al momento, la Coda Aperta Competitiva risulta essere la Modalità Arcade più popolare su PC in Europa e in Corea del Sud: nel paese asiatico risulta essere anche più apprezzata della Partita Rapida. L'unica eccezione è rappresentata da Nord America dove, nonostante stia facendo registrare buoni numeri, deve arrendersi (per poco) ad Eroi Misteriosi. Grande successo anche su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su Switch è dietro solo a Nessun Limite. I dati visibili nella tabella in basso si riferiscono ad un solo giorno, ma Kaplan assicura che un simile andamento si è protratto anche in quelli successivi.

La Coda Aperta Competitiva è stata studiata per rimanere disponibile solo quattro settimane. Alla luce di questi dati incoraggianti, rimarrà attiva in maniera permanente? Non lo sappiamo, ma siamo sicuri che Blizzard terrà conto del trend degli ultimi giorni.