Overwatch: la nuova patch include il supporto ai 4K su Xbox One X

La nuova patch di Overwatch è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One: l'aggiornamento include il supporto ai 4K sue apporta una serie di bilanciamenti per i personaggi di Mercy e Junkrat.

Oltre a includere finalmente il supporto a Xbox One X, dunque, l'ultima patch di Overwatch provvede a bilanciare Junkrat e Mercy. Nel caso di Junkrat è stato modificato il danno inflitto con Biw, riducendone l'efficacia per gli obiettivi più distanti dal centro dell'esplosione. Per quanto riguarda Mercy, invece, è stato diminuito del 50% il bonus di velocità di Guardian Angel conferito con l'attivazione di Valkyrie. Infine è stato corretto il bug che impediva il corretto caricamento del volto e dei capelli di D.Va con la skin Black Cat equipaggiata.

Per conoscere tutte i dettagli della patch potete consultare il changelog completo a questo indirizzo.